🔥 A Black Friday começou! Garanta sua 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano e aproveite!

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Brasil

VEJA 3000: O tempo da modernidade

Os momentos marcantes e os grandes avanços do país nas últimas décadas registrados nas páginas de VEJA ao longo de 3000 edições

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 05h30 | Atualizado em 19 jun 2026, 10h42
Campanha pelas Diretas Já, em 1984: “Eu quero votar para presidente!”
Campanha pelas Diretas Já, em 1984: “Eu quero votar para presidente!” (Orlando Brito/.)
Continua após publicidade
VEJA 3000: O tempo da modernidade Priorize VEJA no Google

A aventura de um país pode ser contada pelas movimentações políticas, as eleições e golpes, as mudanças de regime, as sístoles e diástoles de toda república ou monarquia. É travessia estampada em enciclopédias, em livros, muitas vezes em documentários de televisão e cinema, ou mesmo nos relatos orais que passam de geração para geração. Um outro extraordinário modo de enxergar os passos da civilização é acompanhar as páginas — e os sites, as redes sociais — da imprensa. Nesse aspecto, não há lupa mais adequada do que VEJA para medir o Brasil e o mundo de 1968 para cá, quase 58 anos de uma travessia construída ao longo de 3 000 edições. A revista — e, desde meados dos anos 1990, os filhotes eletrônicos derivados da expansão da internet, a notícia a todo momento e em qualquer circunstância — é espelho de nosso tempo. É o “jornalismo como primeiro rascunho da história”, na definição de Philip Graham, ex-editor do americano The Washington Post.

O Plano Real anunciado por FHC, em 1994: a sonhada estabilidade da moeda
O Plano Real anunciado por FHC, em 1994: a sonhada estabilidade da moeda (Lula Marques/Folhapress/.)

Desde sua gênese, antes mesmo de começar a circular, VEJA trilhava o caminho do conhecimento como ferramenta de defesa da democracia e da livre-iniciativa — em um tempo, é sempre bom lembrar, no qual o Brasil mergulhava nas sombras da ditadura militar que apenas 21 anos depois seria varrida do mapa. Numa carta que circulou em outras publicações, em forma de convite a profissionais que tivessem interesse em participar da empreitada de VEJA, os responsáveis pela Editora Abril resumiram a promissora ideia que nascia: “Procuramos homens e mulheres inteligentes e insatisfeitos, que leiam muito, sempre perguntem ‘por quê’ e queiram colaborar na construção do Brasil de amanhã”.

Siga
Continua após a publicidade

Inteligentes e insatisfeitas, as reportagens de VEJA ajudaram a tirar o país da escuridão e a iluminar estradas, com uma condição inegociável: sempre a favor do Brasil, da modernidade. Depois dos anos de censura, na grita contra os abusos do regime e as torturas nos porões, VEJA costurou o fio democrático que nos trouxe aos dias de hoje, ao tremular a bandeira pelas Diretas Já, em 1984. Soa emocionante, ainda agora, recuperar o trecho inicial da reportagem que, no início de fevereiro daquele ano, detalhava o brado em São Paulo: “A história das manifestações políticas da sociedade brasileira ganhou (…) um novo marco de grandiosidade. (…) Amontoadas por toda a Praça da Sé, 200 000 pessoas gritavam: ‘Um, dois, três / Quatro, cinco mil / Queremos eleger / O presidente do Brasil’”.

Sabesp: o ciclo de privatizações vai acelerar as metas de universalização do saneamento básico no país
Sabesp: o ciclo de privatizações vai acelerar as metas de universalização do saneamento básico no país (Constantinis/Getty Images)
Continua após a publicidade

Só elegeríamos, em 1989, um certo Fernando Collor de Mello, que se apresentava como “caçador de marajás” e, no Palácio do Planalto, costurou uma engrenagem corrupta que o arrastaria a um processo de impeachment e renúncia em 1992. VEJA, naquele momento fundamental, o de condenar os desvios — e não era possível que da ditadura mergulhássemos na roubalheira —, teve papel fundamental. A partir de uma reportagem em que o irmão Pedro denunciava as falcatruas do presidente da República, em maio de 1992 — “Pedro Collor conta tudo” —, e ao longo de dezessete capas sucessivas, VEJA esteve sempre à frente da notícia e de seus pares. Era o rascunho da história, ou a própria história que se escrevia.

A democracia parecia consolidada, a corrupção condenada — ainda que, no futuro que nos toca hoje, despontassem escândalos como o do mensalão e do petrolão. Era fundamental, em um país com instituições firmes e saudáveis, apesar dos solavancos, que também a economia seguisse a cartilha da justiça, sem privilégios ou discursos populistas. Era preciso domar o dragão inflacionário, cortar os gastos públicos. E, então, deu-se um outro momento de excelência, que VEJA aplaudiu e explicou: o Plano Real, de julho de 1994, construído ainda nos estertores da Presidência da Itamar Franco, que sucedera a Collor como seu vice, e estabelecido na primeira gestão presidencial de Fernando Henrique Cardoso, que fora ministro da Fazenda no período final da construção do pacote que refundaria o país.

Continua após a publicidade
A potência do agronegócio brasileiro: respeitado em todo o mundo
A potência do agronegócio brasileiro: respeitado em todo o mundo (Dirceu Portugal/Fotoarena/.)

“Êta ano bom”, celebrava a capa dedicada ao que houve em 1994. Assim, com sorriso, sem ironia: “Sujeito de sorte, esse Fernando Henrique Cardoso. Ao contrário da maioria das pessoas, que cada Natal encalha com um inevitável estoque de presentes inteiramente inúteis, difíceis até de ser passados adiante no Natal seguinte, o presidente eleito ganhou exatamente que queria em 1994: um Brasil. E dos melhores: tetra na bola, dinheiro na mão, 1,8% de inflação em dezembro, crescimento do PIB projetado em 4,5%, otimismo nacional generalizado”. Houve depois, é claro, momentos de crise, quedas terríveis, sustos e dramas, sem que a chaga da desigualdade tenha sido resolvida. Contudo, a estabilidade econômica tão sonhada autorizou o ingresso em outro patamar, ao instalar o país no clube das nações que crescem com racionalidade, desde que as regras sejam cumpridas. O Plano Real, dito de outro modo, foi o preâmbulo de privatizações celebradas e necessárias, como a da Telebras, em 1998 — e quem, naquele momento, apostaria em um futuro com acesso a telefonia para todos? Décadas depois, um novo ciclo de desestatizações teve como marcos importantes as privatizações da Sabesp, em São Paulo, e de outras empresas do setor no país. O movimento vem gerando um fluxo inédito de investimentos, o que deve acelerar as metas nacionais de universalização do saneamento básico.

Continua após a publicidade
Fernando Collor e Rosane embarcam para o ostracismo: a corrupção revelada por VEJA em 1992
Fernando Collor e Rosane embarcam para o ostracismo: a corrupção revelada por VEJA em 1992 (Roberto Stuckert Filho/Ag. O Globo/.)

VEJA, em 3 000 semanas, e outras 3 000 logo virão por aí, ampliadas no site, nas redes sociais e, mais recentemente, na TV, manifesta o orgulho de ter ajudado a construir o Brasil que pretendemos, ainda imperfeito, mas com um manual de boas condutas para seguir. A missão primordial da Editora Abril e de VEJA, transmitida edição a edição, ano a ano, lavrada lá no início dos tempos pelos fundadores, prossegue vivíssima: “contribuir para a difusão de informação, cultura e entretenimento, para o progresso da educação, a melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento das instituições democráticas”. As boas iniciativas detalhadas nas páginas a seguir, com um olho no passado, outro no presente, e tantos mais no amanhã, mostram que o Brasil tem jeito, sim — e o jornalismo profissional praticado por VEJA é um farol atento nessa direção.

Continua após a publicidade

LEIA AS MATÉRIAS DA EDIÇÃO:

Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000

Publicidade
TAGS:
Revista
VEJA
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).