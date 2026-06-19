Vitrine das marcas: a trajetória vitoriosa de VEJA no mercado publicitário

A história recente do Brasil pode ser contada de diferentes maneiras. Uma delas passa pela publicidade. Ao longo das últimas décadas, os anúncios registraram mudanças de comportamento, revelaram novos hábitos de consumo, apresentaram produtos que se tornaram indispensáveis e ajudaram a construir marcas que hoje fazem parte da vida de milhões de brasileiros. Nesse processo, as revistas desempenham um papel singular. Mais do que espaços para a veiculação de propaganda, elas se tornaram territórios privilegiados para a construção de marcas, ajudando empresas a fortalecer sua imagem, conquistar consumidores e estabelecer relações duradouras de confiança. E, nesse universo, nenhum veículo ocupou posição tão relevante quanto VEJA.

A ascensão da revista coincidiu com um período de profundas mudanças econômicas e sociais. O Brasil se urbanizou rapidamente, uma nova classe média surgiu, o acesso ao consumo se ampliou e as empresas passaram a buscar maneiras de dialogar com um público cada vez mais amplo e sofisticado. Nesse contexto, anunciar em VEJA significa muito mais do que comprar um espaço publicitário — é também associar a marca a um ambiente de credibilidade, relevância e influência. “A revista VEJA ajudou a construir marcas aspiracionais num país que estava aprendendo a consumir”, afirma o publicitário Nizan Guanaes, CEO da consultoria N.ideias. “Uma página dupla numa grande revista semanal tem forte impacto cultural.”

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A observação ajuda a explicar por que tantas campanhas históricas encontraram em VEJA seu hábitat natural. Diferentemente de outras mídias, que disputam a atenção do público por poucos segundos, a revista estabelece uma relação mais profunda com o leitor. O anúncio não surge isolado. Ele aparece inserido em um contexto editorial que desperta interesse e gera envolvimento. Assim, a publicidade deixa de ser mera interrupção para se tornar parte da experiência de leitura. Essa combinação de atenção, credibilidade e permanência favoreceu o surgimento de campanhas que atravessaram gerações.

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Algumas peças publicitárias, de fato, conquistaram um espaço raro: deixaram de pertencer apenas às marcas para se tornar parte da memória coletiva dos brasileiros. Foi o caso da Bombril, cuja identidade esteve associada durante décadas a Carlos Moreno. Seu rosto ocupou incontáveis páginas de VEJA e se tornou um dos mais reconhecidos da história da propaganda nacional. O mesmo aconteceu com a Parmalat. Nos anos 1990, a campanha das crianças fantasiadas de animais ultrapassou os limites da publicidade para se transformar em um fenômeno cultural. Pandas, vaquinhas, leões e tigres ilustraram as páginas da revista e passaram a integrar o repertório afetivo de uma geração inteira. “As revistas ajudam a eternizar uma campanha porque têm uma força estética enorme: fotografia impecável, crianças fantasiadas, páginas muito limpas e afetivas que funcionam quase como pôsteres”, diz Nizan Guanaes.

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A força visual sempre foi uma das grandes vantagens de VEJA. Em uma época em que jornais eram predominantemente em preto e branco e a televisão ainda dava seus primeiros passos na era das transmissões coloridas, VEJA passou a oferecer um espaço privilegiado para a criatividade gráfica. “Muitas agências de publicidade eram dirigidas por profissionais ligados às artes gráficas, e as revistas conseguiam canalizar o melhor dessa comunicação visual”, afirma Emmanuel Publio Dias, professor de história da propaganda da ESPM.

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A liberdade criativa ajudou a construir algumas das imagens mais marcantes da publicidade brasileira. A Havaianas, por exemplo, transformou um produto originalmente popular em um símbolo nacional admirado dentro e fora do país. Em uma das campanhas reproduzidas nesta reportagem, sandálias coloridas repousam sobre a areia, num convite irresistível para visitar o mar. A simplicidade da composição é justamente o que lhe confere força. A marca não precisa explicar seu produto — basta mostrá-lo, já que a imagem faz o restante do trabalho. O mesmo pode ser dito da Hering. Suas campanhas frequentemente utilizam mensagens econômicas para transmitir conceitos de elegância, conforto e modernidade, muitas vezes com um toque de humor. Elas não vendem apenas roupas, mas um estilo de vida. A publicidade impressa permite essa construção mais elaborada, em que texto, arte e fotografia convivem em equilíbrio.

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As páginas de VEJA também servem como palco para a apresentação de inovações que mudam a vida dos consumidores. Quando a Apple anunciou o seu Macintosh, em 1986, não estava apenas promovendo um computador, mas trazendo uma nova visão de futuro. Em um ambiente de leitura atenta, o anúncio tinha espaço para despertar curiosidade, explicar conceitos e construir desejo. A mesma lógica valeu para dezenas de outras marcas que encontraram em VEJA um canal privilegiado para dialogar com lideranças empresariais, formadores de opinião e consumidores de alta influência. “A publicidade em revista não se perde em segundos, ela é mais perene e passa de mão em mão”, afirma Camila Costa, CEO da agência iD\TBWA. “Por isso a quantidade de leitores supera a de assinantes.” Essa característica ajuda a explicar por que campanhas publicadas há décadas continuam sendo lembradas por muito tempo. Ao chegar à edição 3 000, VEJA celebra não apenas a sua história, mas também a das marcas que ajudou a eternizar.

Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000