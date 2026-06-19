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Cultura

Luz, câmera, Pernambuco! Um sucesso que vai muito além de ‘O Agente Secreto’

O tempero é bom — e caiu no gosto internacional

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 05h30 | Atualizado em 19 jun 2026, 10h44
Recife em cena: cidade é essencial no desenrolar de O Agente Secreto
Recife em cena: cidade é essencial no desenrolar de O Agente Secreto (CinemaScópio/NEON/.)
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Luz, câmera, Pernambuco! Um sucesso que vai muito além de ‘O Agente Secreto’ Priorize VEJA no Google

Circula no meio criativo uma frase atribuída ao autor russo Liev Tolstói que diz: “Pinta tua aldeia e serás universal”. Em 2025, o filme O Agente Secreto comprovou a premissa ao conquistar aclamação mundial com uma trama deveras local: um professor universitário sob disfarce é perseguido por simpatizantes da ditadura militar em pleno Carnaval, nos anos 1970. Interpretado por Wagner Moura, o personagem é tão protagonista quanto a cidade onde a trama se passa — no roteiro escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, a colorida Recife, capital de Pernambuco e cidade natal do cineasta, encanta e envolve o espectador, ao mesmo tempo que contrasta com a frieza do período de violência e opressão. O sucesso do filme lá fora, premiado no Festival de Cannes e indicado em quatro categorias do Oscar, é fruto de um processo longo e consistente de fortalecimento da produção nacional nas últimas décadas. Mais do que isso, é o exemplar máximo, até aqui, da efervescência e da tradição do cinema pernambucano. Desafiando o centro de produção do eixo Rio–São Paulo, o estado nordestino, nas duas últimas décadas, investiu pesado em capacitação profissional e em leis de incentivo pioneiras no país, voltadas especificamente para a produção cinematográfica. O resultado se vê nas telas, em filmes para todos os gostos: dos cultuados Baile Perfumado e Amarelo Manga, passando pelo pop O Auto da Compadecida aos recentes e premiados lá fora O Último Azul e O Agente Secreto. O tempero pernambucano é bom — e caiu no gosto internacional.

Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000

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