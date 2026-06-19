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Brasil

Primeiro plano municipal de adaptação climática do Brasil celebra dez anos em 2026

Lançado em março, o Plano Clima quer levar projetos como o de Santos a 35% das cidades até 2035

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 05h30 | Atualizado em 19 jun 2026, 10h43
Santos: plano pioneiro para enfrentar as tragédias climáticas
Santos: plano pioneiro para enfrentar as tragédias climáticas (DroneVideos/Shutterstock)
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Primeiro plano municipal de adaptação climática do Brasil celebra dez anos em 2026 Priorize VEJA no Google

O primeiro plano municipal de adaptação climática do Brasil celebra dez anos em 2026. Guiada pela pioneira legislação, a cidade de Santos, no litoral de São Paulo, avançou na proteção da vegetação costeira, fez obras de drenagem contra enchentes e inseriu sacos de areia (geobags) sob as praias para conter as marés que ameaçam a orla densamente povoada. No Dique da Vila Gilda, a maior favela nacional sobre palafitas, as 3 500 famílias começaram a receber casas seguras. “Não se separa a política urbana da ambiental”, diz Glaucus Farinello, secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. A cidade também investiu na educação ambiental — é a primeira do país a ter a disciplina de cultura oceânica na rede de ensino. O exemplo santista é citado por especialistas como referência contra um risco crescente: o das tragédias climáticas. A urgência, ao menos, entrou no radar do país: o gasto de estados, municípios e União com proteção ambiental passou de 3,1 bilhões de reais em 2015 para 18 bilhões de reais em 2024, segundo o IBGE. Lançado em março, o Plano Clima quer levar projetos como o de Santos a 35% das cidades até 2035 — hoje, só 15% têm planos do tipo. Crucial, a tecnologia avançou. Desde 2021, o sistema AdaptaBrasil monitora riscos climáticos à infraestrutura, saúde e agropecuária em todo o país. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais tem desde 2025 um supercomputador de previsão climática que fornece dados mais precisos para embasar políticas públicas. “Hoje temos uma noção muito maior das vulnerabilidades ao clima e como enfrentá-las”, diz o cientista Gilvan Sampaio, meteorologista do Inpe.

Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000

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