‘Vamos trabalhar mais’, diz Doria sobre desaprovação à sua gestão

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta terça-feira (5) que o aumento da desaprovação à sua gestão mostra que será necessário trabalhar mais pela cidade. Segundo a pesquisa divulgada pelo instituto Datafolha, Doria chegou a 39% de reprovação entre os paulistanos, o mesmo índice da gestão de Fernando Haddad (PT) em 2013, seu primeiro ano de governo.

“Temos que melhorar o desempenho da zeladoria“, disse Doria, que culpou o orçamento herdado do governo anterior pela falta de ações na área que é um dos pontos mais negativos citados pelo entrevistados. De acordo com o prefeito, o orçamento do próximo ano terá uma previsão mais “realista”. “Vamos trabalhar mais, focar mais”, complementou.

Doria afirmou que “é sempre bom respeitar a opinião pública”. As declarações foram dadas em um evento de entrega de moradias populares na zona Sul da capital junto com o governador Geraldo Alckmin.

O tucano ainda rebateu que a queda em sua aprovação possa ser resultado de seus esforços para se viabilizar como candidato à Presidência de República, dizendo que “nunca manifestou essa disposição”.

O prefeito classificou como “normal” o número de desaprovação e acrescentou que, apesar dele, a porcentagem de pessoas que avaliaram sua gestão como ótima ou boa é mais que o dobro das que avaliaram a gestão petista na mesma época de seu governo (29% a 18%).