Vaccarezza oferece para Lava Jato duas fazendas da mãe como fiança

A defesa do candidato a deputado federal Cândido Vaccarezza (Avante-SP) ofereceu ao juiz federal Sérgio Moro a hipoteca de imóvel para tentar quitar a fiança de R$ 1,5 milhão imposta pelo magistrado da Operação Lava Jato. O ex-líder dos governos Lula e Dilma na Câmara tinha até a fim da sexta-feira, 31, para para pagar o montante.

Em documento enviado ao juiz, a defesa afirmou que embora discorde da fiança, “nunca, em momento, foi a intenção do requerente deixar de cumprir irrestritamente as medidas cautelares impostas”.

Vaccarezza relatou a Moro que ‘procurou junto a familiares, amigos e instituições financeiras, sem êxito, a contração de empréstimo para efetuar o depósito. “Sempre na tentativa de atender à determinação judicial, o requerente informa que existe a possibilidade de adimplemento da fiança mediante hipoteca de imóvel ou carta de fiança bancária”, contou.

Ele ainda afirmou que sua mãe tem dois imóveis rurais livres de ônus: a fazenda Recreio e a fazenda Nova Esperança, ambas na Bahia.

Segundo o candidato a deputado federal, “na condição de proprietária (sua mãe) autorizou expressamente, com anuência de todos os herdeiros, que os imóveis, no valor de R$ 1,8 milhão sejam dados em garantia real do pagamento da fiança”.

O ex-deputado foi preso em 2017 na Operação Abate, 44.ª fase da Lava Jato. Moro o mandou soltar sob a fiança de R$ 1,5 milhão. Vaccarezza então criou uma lista no WhatsApp para arrecadar valores para sua campanha a deputado federal nas eleições 2018.

Em 22 de agosto, Sérgio Moro colocou Vaccarezza no banco dos réus. O juiz da Lava Jato aceitou a denúncia do Ministério Público Federal, no Paraná, contra o ex-deputado e outros nove investigados por formação de quadrilha, corrupção e lavagem de dinheiro, em suposto esquema de corrupção relativo ao fornecimento de asfalto pela empresa americana Sargeant Marine à Petrobrás.

Um dia depois de ser denunciado, Vaccarezza afirmou a amigos que a acusação contra ele ‘se baseia numa delação premiada de uma única pessoa’. Em mensagem, o candidato escreveu que tem ‘condições de disputar e ganhar as eleições’.

Estadão Conteúdo