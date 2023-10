Urgência para a troca de comando da Segurança no Rio

Está na pauta da Assembleia Legislativa do Estado do Rio nesta quarta-feira, 18, projeto de lei assinado pelo governador Cláudio Castro (PL) que muda a Lei Orgânica da Polícia Civil: passa de quinze para dez anos o tempo exigido para que um delegado assume a pasta. A votação do projeto, enviado na terça-feira à noite à Casa, está prevista para as 15h, em regime de urgência e discussão única. A mudança abre espaço para que o atual secretário, José Renato Torres do Nascimento, seja substituído pelo presidente do Detran, Marcus Vinícius Amim Fernandes. A VEJA, na manhã desta quarta, Torres disse que colocou o cargo à disposição. “Não poderia deixar a política derramar pelas entranhas da nossa instituição”, disse.

Na justificativa para a mudança na lei, Castro afirma que a medida visa “alinhar um programa eficiente de promoção, onde o policial é incentivado a trabalhar e se qualificar cada vez mais”. A pressão pela troca no comando da Secretaria de Polícia Civil partiu da presidência da própria Alerj, que hoje vota o projeto. José Renato Torres está há apenas duas semanas no cargo e, na última segunda-feira, 16, participou de reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, no Palácio Guanabara, para ajustar detalhes sobre a parceria com o governo federal, que enviará ao estado do Rio 300 homens da Força Nacional de Segurança e da Polícia Rodoviária Federal.

