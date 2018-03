Unesp: Aprovados devem confirmar matrícula até amanhã

Os candidatos aprovados no último vestibular da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) têm entre hoje (26) e amanhã (27) para confirmar a matrícula. Os estudantes devem comparecer às secretarias de graduação de cada curso para fazer o procedimento. Ao todo, a universidade ofereceu na última seleção 7,3 mil vagas para 173 cursos em 23 cidades. Se inscreveram para o vestibular 107,7 mil pessoas. A Unesp tem atualmente 37,7 mil alunos de graduação e 13,5 mil na pós.

Metade das vagas da universidade são reservadas para egressos de escola pública. As cidades com mais vagas são Bauru (1.045), Araraquara (855), Presidente Prudente (640), Botucatu (600), Rio Claro (490), Marília (475), São José do Rio Preto (460), Franca (410), Assis (405), Guaratinguetá (310) e Ilha Solteira (310).