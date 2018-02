Unesp divulga primeira chamada de aprovados no vestibular 2018

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou na manhã desta quarta os aprovados na primeira chamada de seu vestibular. São 7.365 vagas em 173 cursos de 23 cidades do Estado de São Paulo. Os candidatos devem informar o CPF ou endereço de e-mail usado no cadastro para consultar os resultados. O exame foi aplicado em duas fases e teve 107.753 inscritos.

Consulte o resultado do vestibular 2018 da Unesp

As matrículas devem ser feitas pela internet até as 16h desta quinta-feira. A segunda e a terceira chamada serão divulgadas nos dias 15 e 20 de fevereiro, respectivamente. Todas as chamadas para matrícula só incluirão nomes de candidatos que tenham confirmado no site interesse por vaga, cujo prazo foi dos dias 2 a 5 deste mês.

Metade das vagas da universidade são reservadas para egressos de escola pública. As cidades com mais vagas são Bauru (1.045), Araraquara (855), Presidente Prudente (640), Botucatu (600), Rio Claro (490), Marília (475), São José do Rio Preto (460), Franca (410), Assis (405), Guaratinguetá (310) e Ilha Solteira (310).

A Unesp tem 34 faculdades e institutos com unidades em Araçatuba Dracena, Itapeva, Jaboticabal, Ourinhos, Registro, Rosana, São João da Boa Vista, São Paulo, São José dos Campos, São Vicente e Tupã.