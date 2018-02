Unicamp divulga lista de aprovados no vestibular 2018

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou na manhã desta quarta-feira (7) a lista dos aprovados em primeira chamada no vestibular 2018. Os resultados, com os nomes de cada candidato, poderão ser consultados no site da comissão organizadora, Comvest.

Consulte a lista de aprovados no vestibular 2018 da Unicamp

Na primeira etapa após o resultado, o candidato aprovado no processo seletivo deverá preencher um formulário para realizar a matrícula não presencial entre as 9h desta quinta-feira (8) e as 18h desta sexta-feira (9), exclusivamente pela internet, utilizando seu número de inscrição e senha.

Os candidatos convocados em primeira opção que não realizarem a matrícula pela internet serão excluídos do vestibular. Candidatos aprovados para o curso escolhido como segunda opção também deverão realizar a matrícula online, optando ou não, por aguardar uma possível vaga para o curso de primeira opção.

A matrícula presencial deverá ser feita no dia 19 de fevereiro, das 9h às 12h, nos respectivos campi, conforme indicação da Unicamp.

A segunda chamada para matrícula presencial, além da classificação dos candidatos no vestibular e as notas obtidas por eles na 2ª fase do exame, serão divulgados em 15 de fevereiro. De acordo com a Comvest, quem for convocado nesta lista também terá de fazer matrícula presencial no dia 19.