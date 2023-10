Uma reação animalesca: o ataque à irmã do ministro Cristiano Zanin

Nunca o mercado de pet shopsno Brasil lucrou tanto na esteira do número crescente de pessoas que adotam cães e gatos. Poderia ser o paraíso para os bichos de estimação, mas não é bem assim. Ao mesmo tempo, o país registra inúmeros casos de agressões a pets. No último dia 16, um episódio engordou essa estatística e o registro em vídeo da cena viralizou na internet. As imagens falam por si e causam revolta. Uma mulher passeia com seus dois pequenos cachorros em frente ao prédio onde mora, em São Paulo, quando um homem começa a hostilizá-la e a agredir os animais a pontapés. A violência se estende à moradora: acuada, ela tenta entrar no edifício, sob o olhar quase complacente de um segurança. A mulher contou que as pancadas causaram hematomas nela e ferimentos nos bichos. O episódio ganhou ainda mais repercussão porque a vítima, a advogada Caroline Zanin Martins, de 43 anos, é irmã do ministro Cristiano Zanin Martins, do STF. A polícia investiga se as agressões tiveram relação com o parentesco. A advogada disse que já havia sido alertada por conhecidos para que tomasse cuidado porque pessoas estariam perguntando pelo bairro sobre a sua rotina. Caroline disse não conhecer o agressor (identificado depois como o representante comercial Rogério Cardoso Júnior), contra quem representou criminalmente por lesão corporal contra ela e por agressão aos animais com base na Lei de Crimes Ambientais — que prevê detenção de dois a cinco anos e multa. Que se faça justiça.

Publicado em VEJA de 20 de outubro de 2023, edição nº 2864