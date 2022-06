Um terceiro homem revela participação no assassinato de Bruno e Dom

Um terceiro homem confessou envolvimento no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dominic Phillips. A informação foi confirmada agora há pouco a VEJA por uma autoridade que acompanha as investigações.

O terceiro homem que confirma envolvimento no assassinato do ambientalista e do jornalista é Jefferson da Silva Lima. Ele prestou depoimento à equipe da Polícia Federal na noite deste sábado, 18, após ser preso.

Além de Jefferson, estão envolvidos com o assassinato os irmãos Amarildo da Costa de Oliveira e Oseney da Costa de Oliveira. Os três não são os únicos suspeitos. O Comitê de Crise formado para investigar as mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dominic Phillips identificou outras cinco pessoas que teriam participado da ocultação dos cadáveres, subindo para oito o número de criminosos. Os nomes desses cinco suspeitos não foram divulgados para não atrapalhar as investigações.

“As investigações continuam no sentido de esclarecer todas as circunstâncias, os motivos e os envolvidos no caso. Os trabalhos dos peritos do Instituto Nacional de Criminalística continuam em andamento para completa identificação dos remanescentes humanos e compreensão da dinâmica dos eventos”, informou a PF mais cedo.

A Polícia Federal trabalha com a hipótese de não haver um mandante do crime acima de Amarildo e seu irmão. A prisão de novos envolvidos na ocultação dos cadáveres, no entanto, pode trazer informações novas sobre a ação do grupo criminoso.