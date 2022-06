Sobe para oito o número de envolvidos no assassinato de Bruno e Dom

O Comitê de Crise formado para investigar as mortes do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips identificou outras cinco pessoas que teriam participado da ocultação dos cadáveres. Com isso, a coordenação do grupo, feita pela Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, eleva para oito o número de envolvidos no assassinato do ambientalista e do repórter.

Até agora, três envolvidos no assassinato já foram presos pelas mortes: Amarildo da Costa de Oliveira, seu irmão Oseney da Costa de Oliveira e Jefferson Silva Lima. “As investigações continuam no sentido de esclarecer todas as circunstâncias, os motivos e os envolvidos no caso. Os trabalhos dos peritos do Instituto Nacional de Criminalística continuam em andamento para completa identificação dos remanescentes humanos e compreensão da dinâmica dos eventos”, informou a PF.

Os nomes dos novos suspeitos não foram divulgados, para não atrapalhar as investigações. Os cinco teriam ajudado os irmãos Amarildo e Oseney a esconder os restos dos cadáveres na floresta amazônica, no Vale do Javari. Amarildo confessou em depoimento aos federais ter executado a tiros Bruno e Dominic. Oseney, seu irmão, se reservou o direito de permanecer em silêncio. Jefferson teria participado da operação para ocultar os cadáveres.

A Polícia Federal trabalha com a hipótese de não haver um mandante do crime acima de Amarildo e seu irmão. A prisão de novos envolvidos na ocultação dos cadáveres, no entanto, pode trazer informações novas sobre a ação do grupo criminoso.