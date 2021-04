TST: Ministro Walmir Oliveira morre por complicações da Covid-19

O ministro Walmir Oliveira da Costa, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), morreu nesta quarta-feira, 28, devido a complicações de saúde provocadas pela Covid-19. O magistrado tinha 63 anos e integrava o tribunal desde 2007.

Em nota, a presidente do TST, ministra Maria Cristina Peduzzi, lamentou a morte e decretou luto oficial de três dias. “Magistrado exemplar, de posição firme, ele contribuiu e se dedicou devotadamente à magistratura e à Justiça do Trabalho. Sua vida, tanto pessoal quanto profissional, sempre foi pautada e alicerçada pela ética, pela honestidade, pelo comprometimento, pelo respeito e pelo amor à vida, à família, à carreira e aos amigos”, declarou a presidente.

O presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, Alexandre Agra Belmonte, também considerou a morte uma perda lamentável e disse que o ministro deixará uma grande lacuna no campo do Direito.

“Era um homem esforçado e brilhante que, desde muito jovem, dedicou-se ao direito. De antigo advogado militante, deu-se integralmente à magistratura, chegando a ministro do TST mercê de sua competência demonstrada ao longo de vários anos de convocações sucessivas”, disse Agra.

