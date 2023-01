Três homens se tornam réus em caso de bomba perto de aeroporto em Brasília

Três homens acusados de planejar e tentar explodir um caminhão com querosene próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília, na véspera do Natal do ano passado, se tornaram réus pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. De acordo com Osvaldo Tovani, juiz da 8ª Vara Criminal do Distrito Federal, a denúncia apresentada pelo Ministério Público preenche os requisitos do Código de Processo Penal.

Eles são os bolsonaristas Alan Diego dos Santos Rodrigues, eletricista que já foi candidato a vereador pelo PSD, Wellington Macedo De Souza, jornalista e blogueiro, e George Washington de Oliveira Sousa, empresário. A decisão ocorreu na última terça-feira, 10, porém se tornou pública apenas na sexta-feira, 13, quando o magistrado derrubou o sigilo da investigação. No processo, consta no assunto “crimes do sistema nacional de armas” com “motivação político partidária”, no entanto eles responderão pelo crime de explosão, cuja pena implica em multa e prisão de três a seis anos. Na Justiça Federal, eles respondem também por crime de terrorismo.

Em dezembro, George Washington chegou a confessar que montou a bomba e que gastou 170 mil reais com armas que seriam entregues a um grupo de manifestantes acampados em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília. Ele indicou também que Alan Diego foi parceiro na tentativa de crime. Já Wellington Macedo teria colocado o artefato no caminhão próximo ao aeroporto. George Washington foi preso em dezembro, assim como Wellington Macedo, porém Alan está foragido.