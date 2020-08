Tornados em Santa Catarina deixam ao menos um morto e 1.000 desabrigados

Ao menos uma pessoa morreu e duas estão em estado grave após uma forte tempestade atingir o meio-oeste de Santa Catarina na madrugada do último sábado. Segundo a Defesa Civil, 26 cidades foram castigadas por chuvas, granizo e dois tornados. As fortes chuvas deixaram um morto e 16 feridos, sendo que dois estão internados em estado grave. Há ainda 1.000 desabrigados e desalojados, informou neste domingo, 16, a autoridade catarinense.

O primeiro tornado passou pelas cidades de Ibicaré, Água Doce e Tangará, no Oeste do estado. O segundo, por sua vez, afetou Irineópolis. Em Vargem Bonita, com 4.700 habitantes, 80% das residências estão danificadas.

De acordo com o MetSul, responsável por acompanhar fenômenos metereológicos na região Sul do Brasil, os danos provocados neste fim de semana são compatíveis com tornados de categoria F1 ou F2 na escala Fujita, que mede a intensidade dos ventos. Isso significa que os ventos podem ter alcançado 200 Km/h.

Essa é a segunda vez que Santa Catarina é castigado por temporais este ano. Em 30 de junho e 1º de julho, um ciclone-bomba deixou nove mortos no estado e um no Rio Grande do Sul.