Torcedor morre em briga de torcidas de Vasco e Flamengo no Rio

Em mais um episódio de violência no estado do Rio, um torcedor morreu e três ficaram feridos durante briga entre integrantes das torcidas organizadas de Vasco e Flamengo, neste domingo, 22. A briga aconteceu em Cosmos, na Zona Oeste da capital fluminense. As vítimas foram levadas para o Hospital Rocha Faria, também na Zona Oeste. Com torcedores, foram encontrados rojões, pedaços de madeira e outros itens foram apreendidos por policiais do 14º BPM (Bangu). O torcedor ainda não foi identificado.