Dias Toffoli está internado com suspeita de Covid-19

Presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli está internado com suspeita de infecção por coronavírus. Neste sábado, 23, ele passou por uma cirurgia para drenar um abscesso (pus), mas à noite teve problemas respiratórios que, conforme informou a assessoria do ministro, sugeririam uma infecção. Ainda de acordo com a equipe do ministro, ele passa bem e respira sem ajuda de aparelhos.

Na quarta-feira, 20, Toffoli havia se submetido a teste para diagnóstico para o vírus, e o resultado foi negativo. Agora, ele passará por novos exames. Ficará afastado da presidência do Supremo, inicialmente, por sete dias, a depender dos novos resultados, e será substituído pelo seu vice, o ministro Luiz Fux.