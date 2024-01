Tempestade atinge o Rio e põe cidade em estágio 3 de mobilização

Depois das chuvas fortes que deixaram pelo menos 12 pessoas mortas no Estado do Rio na última semana, a capital fluminense voltou a sofrer na madrugada deste domingo, 21, com os temporais de verão. Às 2h50 da madrugada, a cidade entrou em “Estágio 3” de mobilização — que numa escala de 5 significa ocorrência de grande impacto. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), foram registrados 31 bolões d’água no município. A Defesa Civil também informou que acionou 85 sirenes em 54 comunidades e abriu pontos de apoio para receber moradores em casos de emergência. Ainda de madrugada, o prefeito Eduardo Paes foi às redes sociais para alertar a população. “Chove forte em vários pontos da cidade. Evite deslocamentos até que a chuva diminua. Fique em lugar seguro”, escreveu no X, o antigo Twitter, e no Instagram.

Além dos diversos pontos de inundação, a tempestade também provocou vários transtornos. Marcado para a noite deste sábado, 20, o show da cantora Pitty que ocorreria no Morro da Urca teve que ser cancelado por causa das fortes chuvas previstas para a cidade. O evento, que contaria com a participação de outros artistas, estava previsto para ter início às 22h e duraria até às 4h. Com o temporal, os bondinhos do Pão de Açúcar não puderam operar por algum tempo e várias pessoas tiveram ficaram presas aguardando orientações até a normalização do sistema.

Diferentemente das chuvas fortes da semana passada, que deixaram milhares de pessoas desalojadas, sobretudo em municípios da Baixada Fluminense, a tempestade da madrugada deste domingo foi mais intensa em trechos da Zona Oeste, como Jacarepaguá, e em vários pontos da Zona Norte e da Zona Sul carioca. Foram registrados alagamentos nos bairros da Pavuna, Madureira, Catete e Tijuca. A Defesa Civil ainda registrou deslizamentos no Vidigal e na Pavuna, e queda de uma árvore na Tijuca.

Nesta manhã, o Rio voltou ao “Estágio 2” de mobilização, que estava presente na cidade desde o último temporal, do fim de semana do dia 15. Eduardo Paes voltou a alertar a população para o problema das chuvas fortes no início da manhã, informando ainda que a prefeitura está monitorando a previsão do tempo e mantendo equipes nas ruas. “Tivemos uma chuva forte na madrugada que bateu em boa parte da cidade. A sorte é que a chuva passou pelos lugares mais rápido do que a gente esperava. Alguns lugares encheram bastante, principalmente na Zona Norte, Bacia do Acari (…). Foi uma pancada forte pela cidade toda. A previsão é de continuar a chover hoje. Não se desloquem em caso de chuva forte”, informou.

As condições do tempo na capital fluminense, segundo o Alerta Rio, vão continuar instáveis ao longo desde domingo. O céu deve ficar encoberto, com chuvas moderadas e ventos de até 76 km/h.