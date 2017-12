Temer é diagnosticado com infecção urinária

O presidente Michel Temer foi diagnosticado com infecção urinária, segundo o Fantástico, da Rede Globo. O presidente recebeu uma equipe médica no Palácio do Jaburu neste domingo.

De acordo com o programa, ele desistiu de passar o Réveillon na Base Naval da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, e também não teve autorização dos médicos para viajar para São Paulo. Ele passará a virada em Brasília, com a família.

Temer foi internado no último dia 13 no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O presidente passou por uma cirurgia para corrigir problemas urinários e colocou uma sonda coletora de urina.