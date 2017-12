Temer terá alta amanhã e usará sonda por três semanas

O médico Roberto Kalil Filho, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, declarou nesta quinta-feira que o presidente Michel Temer (PMDB), internado no hospital desde ontem, passa bem. Segundo Kalil, o presidente, que passou por uma cirurgia para corrigir problemas urinários, só ficou mais um dia internado no hospital por precaução, devido a medicamentos que está tomando para o coração em decorrência de uma angioplastia realizada mês passado.

“Ele toma remédio para deixar o sangue mais fino, por causa da angioplastia. Esses remédios podem aumentar o risco de sangramento e não pode ficar sem essa medicação”, justificou.

Conforme a equipe médica do Sírio-Libanês, Temer receberá alta nesta sexta-feira. Em entrevista a jornalistas, Roberto Kalil disse que havia a recomendação ao presidente para que adiasse a viagem que faria à Ásia, prevista inicialmente para janeiro. O compromisso foi cancelado. A orientação, conforme o médico, também foi por precaução, uma vez que, nas próximas três semanas, o peemedebista fará uso de uma sonda.

“Ele vai ter a sonda por duas, três semanas, mas vida normal. Nada impede que ele tenha uma agenda normal”, disse Kalil.

Além da viagem, outra agenda de Michel Temer que teve de ser adiada em função da extensão da internação foi a posse do novo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (PMDB-MS), marcada, a princípio, para esta quinta-feira. A posse será esta sexta-feira.