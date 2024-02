Tarcísio promete punição a responsáveis por morte de PM no litoral de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lamentou na noite de sexta-feira 2 a morte do policial militar Samuel Wesley Cosmo e prometeu punição aos responsáveis. O soldado da Rota foi baleado por criminosos durante patrulhamento em Santos, na sexta, e não resistiu aos ferimentos.

“Com muito pesar, recebi há pouco a notícia da morte do Soldado PM Samuel Wesley Cosmo, vítima da ação de criminosos durante patrulhamento em Santos. Identificaremos e prenderemos os responsáveis por atacar nossa polícia. Minha solidariedade a todos os familiares e amigos de Samuel”, escreveu Tarcísio nas redes sociais.

Em nota, a PM de SP informou que o agente pertencia ao 1º Batalhão de Polícia de Choque e afirmou que Samuel Cosmo foi vítima do “ataque covarde de criminosos” durante o serviço.

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, declarou que uma operação foi iniciada para identificar os autores do ataque. “Estou em Santos, onde iniciamos uma operação para localizar os criminosos que covardemente balearam o Sd Cosmo, policial de Rota, durante incursão em região sob influência do crime. Daremos todo o apoio à família e não pouparemos esforços para que esse crime não fique impune.”

Com pesar, a Polícia Militar lamenta a morte do Soldado Samuel, do 1º Batalhão de Polícia de Choque, vítima do ataque covarde de criminosos, em Santos/SP, nesta sexta-feira (2). Estendemos nossas condolências e reforçamos o apoio à família, amigos e à comunidade policial-militar. pic.twitter.com/8Tk4NS4bq0

— Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) February 3, 2024