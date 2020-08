Suspeito de estuprar sobrinha de dez anos já foi condenado por tráfico

A Polícia Civil do Espírito Santo está desde a última quinta-feira, 13, tentando capturar o suspeito R. H. J., de 33 anos, acusado de estuprar e engravidar a sobrinha de 10 anos de idade. Nos últimos dias, os policiais chegaram a fazer buscas em cidades do sul da Bahia, onde familiares do suspeito têm endereços, mas por enquanto não o encontraram.

O caso aconteceu na cidade de São Mateus, no norte do Espírito Santo, e ganhou repercussão nacional após a menina ter que ir a Recife para realizar um aborto legal autorizado judicialmente – antes, médicos capixabas haviam recusado o atendimento. O procedimento médico, concluído neste domingo, foi alvo de protestos de grupos religiosos e de políticos.

O homem foi preso anteriormente pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, que lhe renderam uma condenação a nove anos de prisão. Indiciado agora pelos crimes de ameaça e estupro de vulnerável, ele é considerado um foragido da Justiça. O inquérito da Polícia Civil já foi concluído e encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo.

Às autoridades, a vítima contou que sofria os abusos desde que tinha seis anos e que era ameaçada por ele, caso contasse sobre o crime para alguém. Ela foi levada a um abrigo do serviço de asistência social da prefeitura da cidade.