Superintendente do Porto de Santos é morto a tiros em rodovia

O superintendente de Operações Portuárias da Santos Port Authority (antiga Codesp), o capitão de corveta Valter Barros Barbosa, foi assassinado nesta quarta-feira, dia 13, a tiros dentro do carro na Rodovia Régis Bittencourt, na altura da cidade de Cajati, interior de São Paulo. As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de São Paulo, cuja guarnição foi a primeira a chegar ao local.

A mulher de Barbosa, que era oficial aposentado da Marinha, assistiu ao crime. Ela contou à polícia que os criminosos o abordaram quando estavam parados no acostamento e que, após pegarem a carteira de identidade e o celular do marido, efetuaram os disparos. O caso está sendo investigado por suspeita de latrocínio pela delegacia de Cajati.

“A investigação ainda é muito precoce para afirmarmos que houve uma emboscada, o que requer planejamento, ou se foi um crime oportunista, que, infelizmente ocorre nessa região”, afirmou o delegado Ivan Agostinho, da seccional do Vale do Ribeira. Ele frisou que ainda não dá para descartar nenhuma hipótese, tendo em vista que ele ocupava um posto importante no Porto de Santos.

Neste momento, a Polícia Civil está avaliando as imagens das câmeras de monitoramento da rodovia. Já se sabe que uma delas que poderia ter flagrado o assassinato estava virada para o outro lado.

Valter estava viajando em direção a Santa Catarina para assumir o posto de Diretor de Infraestrutura e Logística do Porto de Imbituba. O seu último dia como superintendente de Operações Portuários de Santos foi na última segunda-feira, dia 11. Como oficial da Marinha, ele fez cursos de inteligência e contrainligência e realizou atividades de inspeção e vistoria nos portos de Santos e São Francisco do Sul.