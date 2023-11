STF decide que Justiça Militar pode julgar civis em tempos de paz

Giro VEJA - 10 de novembro

Appy diz que população pagará menos impostos, mesmo se IVA for de 27,5%

No programa Os Três Poderes, de VEJA, o secretário para a reforma tributária no Ministério da Fazenda destacou que a aprovação do texto foi muito positiva, apesar das exceções. Bernard Appy pontuou ainda que a alíquota do IVA não necessariamente ficará em 27,5%, e que, mesmo assim, o brasileiro irá pagar menos imposto do que paga hoje. A reforma tributária, os brasileiros em Gaza e a onda de calor extremo nos próximos dias são os destaques do Giro VEJA.