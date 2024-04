SobeDesce: de Livia Voigt a Paulo Dantas

SOBE

Livia Voigt

Neta de um dos fundadores da multinacional catarinense Weg, ela é a mais jovem da lista da Forbes das maiores riquezas do planeta, com patrimônio de 1,1 bilhão de dólares.

Kombucha

Um estudo mostrou que a bebida fermentada pode ajudar a reduzir os níveis de gordura corporal e de triglicerídeos no sangue.

Godzilla e Kong

O novo filme estrelado pelos monstros acumulou 194 milhões de dólares ao redor do globo, tornando-se a estreia mais bem-sucedida de 2024.

DESCE

Paulo Dantas

O MP de Alagoas pediu a cassação do mandato do governador e do vice, Ronaldo Lessa, pela prática de abuso de poder político e econômico durante a campanha de 2022.

Força Nacional

Convocada para ajudar na busca dos fugitivos de Mossoró, a equipe de 100 homens deixou o local depois de mais de um mês de trabalhos, sem ter conseguido cumprir a missão.

Enel

O governo determinou a abertura de um processo contra a concessionária por causa dos apagões em São Paulo.

Publicado em VEJA de 5 de abril de 2024, edição nº 2887