SobeDesce: de ‘Nosso Lar 2’ a André Janones

SOBE

Reservas internacionais

No primeiro ano do governo Lula, o estoque de segurança do país fechou em 355 bilhões de dólares, nível mais alto registrado desde março de 2022.

James Webb

O supertelescópio da Nasa captou imagens com resolução inédita de dezenove galáxias relativamente próximas à Via Láctea.

Nosso Lar 2

A sequência do blockbuster espírita teve a sexta melhor estreia de um longa nacional desde 2002, ultrapassando até a bilheteria de sucessos de Hollywood.

DESCE

André Janones

Devido a indícios da prática de “rachadinha” no gabinete do deputado do Avante-MG, a PF pediu ao STF a quebra do sigilo bancário do parlamentar.

Machu Picchu

Manifestantes bloquearam o acesso ao icônico sítio arqueológico peruano em protesto contra a empresa que comercializa ingressos ao local.

Roger Waters

Por declarações consideradas antissemitas no contexto do atual conflito na Faixa de Gaza, a gravadora alemã BMG encerrou contrato com o ex-líder do Pink Floyd.

Publicado em VEJA de 2 de fevereiro de 2024, edição nº 2878