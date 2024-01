SobeDesce: do agronegócio ao Boeing

SOBE

Agronegócio

Em 2023, o Brasil assumiu a liderança das exportações mundiais de milho e farelo de soja, aumentando para dez o número de produtos agrícolas em que é o primeiro do ranking.

Câmeras em policiais

Em meio à polêmica sobre a sua implantação, os equipamentos passaram a ser usados pelo Bope do Rio de Janeiro, a mais célebre tropa da PM no país.

A sociedade da neve

Na semana de estreia, o filme do espanhol J.A. Bayona sobre um desastre aéreo nos Andes tornou-se a produção em língua não inglesa mais vista da Netflix.

DESCE

DOC

Um dos principais sistemas de transferência de valores nas últimas décadas, mas superado pelo Pix, ele deixará de ser oferecido pelos bancos no dia 15.

Boeing

Após uma porta se soltar em voo em Portland, 170 aviões 737 MAX 9 tiveram operações suspensas, comprometendo a imagem da fabricante e do modelo, que é um dos principais da companhia.

“Saidinha”

A morte de um policial por um preso liberado no fim do ano em Minas Gerais levou o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, a sugerir a revisão do benefício.

Publicado em VEJA de 12 de janeiro de 2024, edição nº 2875

