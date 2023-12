SobeDesce: de ‘Napoleão’ a André Janones

SOBE

Napoleão

O filme do diretor Ridley Scott sobre a ascensão e queda do controverso militar francês liderou as bilheterias de cinema no país na semana de estreia.

Cannabis medicinal

O número de brasileiros que usam remédios à base de CBD chegou a 430 000 em 2023, um aumento de 130% em relação a 2022, segundo pesquisa da consultoria Kaya Mind.

Brasileirão

A atual edição do campeonato nacional de futebol é a mais concorrida da história, com vários candidatos disputando o título nas últimas rodadas.

DESCE

André Janones

O deputado do Avante-MG é investigado por suspeita de rachadinha.

Rosinha Garotinho

A ex-governadora do Rio virou alvo de uma operação da PF que apura fraude na Previdência de Campos dos Goytacazes, onde ela já foi prefeita.

Gulliver

Em recuperação judicial desde 2017, a empresa, que é uma das mais tradicionais fabricantes de brinquedos no país, sofreu novo revés: por decisão da Justiça, sua fábrica no ABC paulista será leiloada, com lance inicial de 75 milhões de reais.

