SobeDesce: da Ferrari a Flávio Bolsonaro

SOBE

Ferrari

As ações da mítica marca italiana de supercarros subiram 34% este ano, tornando-se os papéis de melhor desempenho entre as montadoras europeias.

Go USA

O governo americano emitiu em março 101 703 vistos para brasileiros viajarem a negócios ou a turismo, 41% a mais que em fevereiro. Foi a maior marca mensal da história.

Bia Haddad

A atleta saltou dez posições no ranking de duplas após o título no WTA 1000 de Madri e se tornou a sétima tenista do Brasil a entrar no Top 10 mundial.

DESCE

Flávio Bolsonaro

O TSE multou o senador em 5 000 reais por fake news contra Lula. O Zero Um divulgou vídeo afirmando que o presidente falava com o demônio.

Gabriel Boric

Em derrota política para o presidente de esquerda do Chile, o ultraconservador Partido Republicano foi vitorioso na escolha dos conselheiros da nova Constituinte do país.

McDonald’s

O Departamento Nacional do Trabalho dos Estados Unidos flagrou duas crianças de 10 anos empregadas em uma franquia do fast-food no país.

Publicado em VEJA de 17 de maio de 2023, edição nº 2841