Sobe para 29 o número de mortos em operação policial no Jacarezinho

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou na tarde deste sábado, 8, que subiu para 29 o número de mortos na operação realizada na Favela do Jacarezinho, na Zona Norte da capital. A corporação falava em 28 vítimas até a noite de sexta-feira, 7. Não foram divulgados até agora os nomes dos mortos e nem os seus supostos antecedentes criminais.

Moradores do local continuaram realizando protestos ao longo deste sábado para pedir Justiça aos mortos. Há relatos de que os policias cometeram abusos durante a operação, incluindo execuções de suspeitos que estavam rendidos. Em um ofício encaminhado ao procurador-geral da República, Augusto Aras, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Edson Fachin, falou em “execução arbitrária” na favela. O magistrado analisará um pedido que aponta que a polícia descumpriu a decisão que proíbe operações nas favelas durante a pandemia de Covid-19.

A operação da Polícia Civil no Jacarezinho é alvo de uma investigação independente do Ministério Público. A ação ganhou repercussão negativa de entidades por causa do número de mortos. Na operação, foram apreendidas 16 pistolas, seis fuzis, 12 granadas, uma submetralhadora e uma escopeta, além de drogas. Em entrevista coletiva na quinta-feira, 6, a cúpula da Secretaria de Polícia Civil afirmou que não houve execuções.