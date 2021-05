Praias, bares e restaurantes liberados no Rio de Janeiro

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou hoje pela manhã as novas regras de funcionamento de bares, restaurantes e casas de espetáculo e a liberação das praias no fim de semana. A notícia deve agitar a orla carioca a partir deste sábado, mesmo com a previsão de tempo apenas razoável, com temperaturas máximas na casa de 23 graus.

A partir de hoje, bares, restaurantes e quiosques não têm mais limite de horário de funcionamento, podendo inclusive oferecer música ao vivo até às 23h, contanto que os clientes estejam sentados e seja mantida distância mínima de 2 metros entre mesas. Casas de espetáculo, museus e entretenimento em geral também podem operar, mas com limite de 40% de ocupação em ambientes fechados e 60% em abertos.

As praias, cuja utilização estava autorizada apenas nos dias úteis, foram liberadas agora, inclusive com a presença de ambulantes. Da mesma forma, os parques do município.

No entanto, continua proibido o funcionamento de boates, danceterias, salões de dança e festas com venda de ingressos. Também prosseguem vetadas a realização de rodas de samba e a entrada na cidade de ônibus fretados que não estejam a serviço de hotéis.

As academias de ginástica e musculação, que já haviam sido reabertas, porém com restrições, agora podem receber clientes com distância de 4 metros quadrados por pessoa.