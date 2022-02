Sirenes voltam a tocar em Petrópolis; veja vídeo da tragédia

Na madrugada desta sexta-feira, 18, as sirenes do morro da Oficina, uma das regiões mais atingidas no desastre Petrópolis, voltaram a ser acionadas. Na quinta-feira, 17, dois dias após a catástrofe, as chuvas caíram de novo na região e o risco de um novo deslizamento de terra é iminente.

Os bombeiros iniciam nesta sexta o quarto dia de buscas por desaparecidos na cidade. Segundo a instituição, 122 mortes já foram registradas até agora. Desses, pelo menos vinte são menores de idade. Apenas 57 corpos foram identificados até agora. Pelo menos 116 pessoas seguem desaparecidas