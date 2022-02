Alerj libera R$ 30 milhões para recuperação de Petrópolis

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, homologou nesta quinta-feira, 17, a doação de 30 milhões de reais para a restauração da cidade de Petrópolis, devastada por fortes chuvas nos últimos dias. Os recursos sairão do Fundo Especial da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Na quarta-feira, 16, a bancada fluminense do Congresso Nacional, formado por 46 deputados federais e três senadores, também definiu que cada parlamentar destinará 1 milhão do saldo restante das emendas de bancada para a recuperação da cidade, somando 49 milhões.

Até o momento, 104 mortes foram registradas na região e mais de 300 pessoas tiveram de deixar suas casas por risco iminente de desabamento. Mais de 130 seguem desaparecidas.