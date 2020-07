Shopping de Botucatu que faz ‘drive thru indoor’ é notificado pelo MP

A administração do Shopping Botucatu, no interior de São Paulo, que adotou um sistema de drive thru que permite a circulação de carros nos corredores do estabelecimento, foi notificada nesta sexta-feira, 3, pelo Ministério Público a prestar esclarecimentos sobre a inovação.

Com o anúncio de “Retire no shopping sem sair do carro”, o sistema, que começou a funcionar na quinta-feira, 2, “superou as expectativas” de venda dos lojistas que aderiram à medida, conforme informou o centro comercial. O cliente compra o produto pela internet e, a bordo do seu carro, retira-o na porta da loja no corredor do shopping.

Como Botucatu está inserida na faixa vermelha (o alerta máximo de quarentena), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo de São Paulo informou, em nota, que só permite o serviço drive thru “no estacionamento dos estabelecimentos, sem acesso à área interna”.

A direção do shopping, no entanto, diz que está cumprindo todas as medidas impostas pelo poder público e que se ampara no decreto que permite os serviços de drive thru a “quaisquer estabelecimentos comerciais” – sem especificar o local onde se retira a mercadoria. O empreendimento também declarou que vai acatar “o que for determinado ou orientado” pelo Ministério Público e que o sistema vai funcionar normalmente nos próximos dias.

Continua após a publicidade

A administração informou que a repercussão do sistema foi “positiva” e que outros empresários do segmento a procuraram para saber como implementar o mesmo sistema em outros lugares. “Grandes redes de franquia já manifestaram de forma positiva a ação realizada após terem mantido contatos com seus respectivos franqueados”, complementou, em nota, o empreendimento.

O presidente da Associação de Lojistas de Shopping (Alshop), Nabil Sahyoun, diz que a medida é “válida” no sentido de atrair os consumidores às compras. “Toda experiência nova é válida se trouxer novidades ao consumidor. Temos que avaliar qual será o impacto nas vendas disso”. Sahyoun só pontuou que é preciso ter cuidado para que os pneus do carro não levem a sujeira das ruas para dentro do shopping ainda mais nesse período de pandemia.

O shopping informa que não permite a entrada de carros com vazamento de óleo e fumaça, veículos movidos a diesel e motocicletas. Também proíbe os clientes de aceleradas bruscas e de saírem dos seus automóveis.

Segundo o governo paulista, Botucatu é a 48ª cidade com mais casos de Covid-19 no Estado – até agora, foram registrados 679 casos de infecção e 15 mortes em decorrência da doença.

Continua após a publicidade