Sérgio Cabral cada vez mais perto de sair de casa

A defesa do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral conseguiu mais uma vitória. A prisão domiciliar foi substituída por recolhimento noturno. O que significa que Cabral está a poucos passos de poder sair do apartamento onde está hospedado, no Posto 6, em Copacabana, ao lado do Forte de Copacabana. O ex-governador seguirá com tornozeleira eletrônica.

O recolhimento previsto pela decisão da juíza Gabrieça Hardt, da 13ª Vara Federal de Curitiba, é ent5re 19h e 6h da manhã. O ex-govenador, no entanto, seguirá em prisão domiciliar até que sejam revertidas duas decisões do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que mantém a domiciliar.

Após ficar seis anos preso, Cabral foi o último dos presos da Operação Lava Jato a deixar a cadeia.