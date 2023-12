Senado aprova indicados de Lula para o Cade e o Banco Central

Giro VEJA - terça, 12 de dezembro

A expectativa para a sabatina de Dino e a taxação das apostas esportivas

Em entrevista ao programa 'Ponto de Vista', Weverton Rocha, relator da indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, afirmou que ele deve ser aprovado com 53 votos no Senado. A sabatina de Dino, a inflação e a votação da taxação das apostas esportivas são destaques do Giro VEJA.