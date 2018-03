Sargento da PM é 30º policial assassinado no Rio

O sargento da Polícia Militar Rogério Lima dos Santos, de 37 anos, morreu durante uma operação na segunda-feira na favela da Caixa D’Água, em Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo o Disque Denúncia, o sargento foi o trigésimo policial assassinado neste ano no estado do Rio de Janeiro.

Santos estava na Polícia Militar há 18 anos e era solteiro. O Disque Denúncia está oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil por informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do sargento.

Também na segunda-feira, um ataque a tiros matou três homens e deixou uma criança ferida em São Gonçalo, na região metropolitana da capital fluminense. Segundo a PM, os disparos teriam sido dados por criminosos que passaram de carro, na Rua União, no bairro Nova Cidade.

Quando os agentes chegaram ao local encontraram dois homens mortos, além de uma criança e outro homem, que seria o pai dela, feridos. Os atiradores já tinham fugido.

Pai e filho foram levados para o hospital, mas o adulto não resistiu aos ferimentos e morreu. A criança está internada no hospital Alberto Torres. Não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

Quem tiver informações pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelos seguintes canais: Whatsapp ou Telegram do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; central telefônica (21) 2253-1177; por meio do Facebook/(inbox), https://www.facebook.com/procurados.org/; ou pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ.

(Com Agência Brasil)