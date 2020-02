São Paulo terá 78 blocos de Carnaval nas ruas deste domingo

A capital paulista festeja o Carnaval neste domingo, 23, com 78 blocos nas ruas. Das marchinhas ao sertanejo adaptado para a folia, do axé ao forró, do samba de roda ao rock, há folia para crianças e adultos desde as 9h puxada por Michel Teló, Seu Jorge, Emicida e outros artistas.

Principais atrações

10h – Bloquinho Gente Miúda, para as crianças, sai da Avenida Afonso Bovero, no bairro de Perdizes ao ritmo de canções infantis e marchinhas de Carnaval.

11h – Ritaleena, homenagem à roqueira paulista sai da Avenida Dumond Vilares, altura do 1.199 ao 1.502, em Santana.

11h – Frevo do Mundo, ao ritmo do frevo e do forrópercorre as ruas do Sumaré, a partir da Praça Márcia Alberti Mammana.

12h – Vá de Jazz, para quem busca a adaptação ao Carnaval do Jazz e do Rhythm and Blues, estará parado na Rua João Moura 1.218, em Pinheiros.

13h – Bloco Bem Sertanejo trará Michel Teló e o repertório brega e sertanejo na avenida Pedro Álvares Cabral, no Ibirapuera.

13h – Carnaval na Cidade com Anitta, Alok e mais, com shows de DJs e artistas internacionais na Avenida Lineu de Paula Machado 1.263. Atenção: ingressos a partir de R$ 450.