Ao lado de Bia, João Doria exalta carnaval de SP: ‘Maior do Brasil’

Em meio aos rumores de separação, o casal João e Bia Doria curtiu junto a segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, neste sábado, 22, no camarote da prefeitura no Sambódromo do Anhembi.

O governador paulista publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece ao lado da primeira-dama no sambódromo. Nele, o tucano exalta os desfiles das escolas de samba e o sucesso do carnaval de rua da cidade: “Em 2017, eu prometi que em 2020 nós estaríamos fazendo o maior carnaval do Brasil. E olha o que aconteceu: fizemos o maior carnaval do Brasil”, disse.

Ao ser questionada por jornalistas sobre a suposta separação, Bia foi enfática ao dizer que se tratava de “fofoca”. Para demonstrar que a relação segue forte, os dois se beijaram na frente de todos e esperaram pelos cliques. A cena foi inclusa no vídeo que o governador publicou nas redes sociais.