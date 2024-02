São Paulo entra em estado de atenção pelas fortes chuvas

Na tarde deste domingo 18, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE) colocou a capital em atenção para alagamentos entre às 14h e 17h.

As chuvas causaram alagamentos, especialmente nas zonas Norte e Oeste, e alguns pontos da cidade registraram instabilidades com forte intensidade. Na Pompeia, na Zona Oeste, uma rua se transformou praticamente em um rio. Na Casa Verde, vários veículos ficaram presos na água.

De acordo com o monitoramento do CGE, bairros como Vila Prudente, Sé, Itaim Paulista, Itaquera e Butantã chegaram a entrar em alerta vermelho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, até as 17hs, foram feitos 99 chamados para enchentes e alagamentos e 96 para quedas de árvores. E o serviço de trem da Linha 8-Diamante foi interrompido durante a tarde por alagamento na via entre as estações Lapa e Palmeiras-Barra Funda.

Continua após a publicidade

Outras cidade e estados em atenção

A Defesa Civil de São Paulo informou que a chuva forte também atingiu outras cidades, com alerta para chuva de granizo. “O aquecimento em combinação com a brisa marítima gera instabilidades que podem ter até forte intensidade. Já chove forte e com potencial para queda de granizo em Osasco, Barueri e Santana de Parnaíba, todos municípios ao Oeste da capital”, Pelo Brasil

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) também emitiu alertas de chuvas fortes para praticamente todos os estados brasileiros, com classificação amarela para toda a região Sudeste. Norte, Nordeste e Centro-Oeste entraram no alerta laranja, para grandes acumulados de chuvas.