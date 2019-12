Saiba quem é o homem que usou a suástica nazista em bar de Minas

A Polícia Civil de Unaí (MG) abriu um inquérito para investigar o caso do homem que foi a um bar no centro da cidade vestindo uma braçadeira com o símbolo do nazismo no último sábado, dia 14. O homem foi identificado como José Eugênio Adjuto, de 57 anos.

Conhecido como Zecão Adjuto, ele é pecuarista dono de uma empresa que cria bois para o corte, em Unaí. O seu primo, Francisco Adjuto, publicou um texto no Facebook, dizendo que “abomina” a atitude do parente e que ele sofre

“Abomino o que o meu parente fez, e, apesar de saber que ele enfrenta sérios problemas psíquicos de saúde, fato que é do conhecimento de várias pessoas que também o conhecem aqui na cidade, sei que ele agiu de maneira consciente, e, por isso mesmo, não passo a mão leve na sua atitude”, escreveu ele, pedindo desculpas à “sociedade unaiense”. O sobrenome Adjuto é conhecido na cidade mineira de 75.000 habitantes que fica a 600 quilômetros de Belo Horizonte e a 165 quilômetros de Brasília.