Rio tem previsão de chuva forte para esta segunda

O Rio de Janeiro segue em estado de alerta e com previsão de chuva forte para esta segunda-feira, 2. As chuvas que atingiram a cidade na noite de sábado e na madrugada do domingo provocaram estragos e causaram pelo menos quatro mortes. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, pode haver chuva moderada a qualquer momento do dia e chuva forte em curtos períodos de tempo.

O estágio de alerta, declarado no início da madrugada de domingo, é o quarto nível em uma escala de cinco de ocorrências com impactos graves ao município. Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem morreu em um deslizamento de terra em Jacarepaguá. Outras duas mortes foram confirmadas pela corporação na Zona Oeste e em Mesquita, Baixada Fluminense. A Defesa Civil recebeu um alerta sobre uma quarta vítima, um homem que teria se afogado na Zona Norte. O desabamento de uma casa de Magé, na Baixada Fluminense, deixou mais dois feridos.

O sistema Alerta Rio registrou, das 17h do sábado 29 às 2h desta segunda-feira, 2, quase 160% da chuva esperada para todo o mês de fevereiro nas estações Santa Cruz e Bangu, na Zona Oeste. No total, o Centro de Operações registrou 150 ocorrências relacionadas a alagamentos, bolsões de água e quedas de árvores – até 6h35, 124 foram solucionadas.

O Centro de Operações mantém, nesta segunda-feira, a recomendação para que a população adie compromissos, permaneça em local seguro, só se desloque se estiver em área de risco ou em caso de extrema necessidade e que forneça abrigo a amigos e familiares.

Publicidade