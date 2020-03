Temporal deixa Rio em alerta e provoca alagamentos

O temporal que atingiu o Rio de Janeiro na noite de sábado e na madrugada deste domingo, 1º, provocou estragos e deixou a cidade em estágio de alerta – o quarto nível em uma escala de cinco de ocorrências com impactos graves ao município. O estágio de alerta foi declarado à 0h20.

Segundo o Alerta Rio, sistema que mede o clima na capital fluminense, a previsão para este domingo é que o tempo instável continue, com chuva moderada e forte a qualquer momento.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio recomendou que a população adie compromissos neste domingo, permaneça em local seguro e só se desloque se estiver em uma área de risco ou em caso de extrema necessidade.

Pontos de alagamento e quedas de árvore provocaram interdições em vias do Rio, como a Avenida Brasil, Rua Apiacás, Avenida Marechal Alencastro e Estrada das Canoas, entre outros. Os transtornos também causaram suspensão e atrasos no transporte público, afetando ônibus do BRT Rio e trens da Supervia.

O município segue em ESTÁGIO DE ALERTA, desde a desde às 0h20 deste domingo (1/3). Recomendações:

– Adie compromissos;

– Permaneça em local seguro!

– Só se desloque se estiver em área de risco ou em caso de extrema necessidade;

– Ofereça abrigo a amigos e familiares. pic.twitter.com/FmbDClD2fm — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 1, 2020