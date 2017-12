Réveillon da Paulista terá Claudia Leitte, Latino e Sambô

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira as atrações e as mudanças na festa de réveillon realizada anualmente na Avenida Paulista. Neste ano, vão se apresentar os cantores Claudia Leitte e Latino e o grupo Sambô, além de um DJ. A principal questão estrutural é a mudança do palco, que passa a ficar localizado entre as ruas Bela Cintra e Haddock Lobo.

Até o ano passado, o show acontecia no cruzamento da Paulista com a avenida Brigadeiro Luís Antonio. Mesmo com a mudança para mais perto de um dos extremos da via, a Prefeitura garante que “pessoas que estiverem a um raio de mais de dois quilômetros poderão curtir cada momento da festa”.

Na passagem para 2018, o réveillon, que faz parte do calendário oficial de São Paulo, terá patrocínio da Sabesp e da Caixa Econômica Federal, com recursos da Lei Rouanet. A produção ficará a cargo da São Paulo Turismo (SPTuris) em parceria com a produtora privada Playcorp.

As atrações musicais devem começar as 20h do dia 31 e se encerrar às 2h do dia 1º, envolvendo um total de 3.000 pessoas para a realização. Para a virada, às 0h, a Prefeitura prevê um show pirotécnico com duração de quinze minutos.

Sobre a preocupação recorrente com a segurança durante o evento, a administração do prefeito João Doria (PSDB) argumenta que a festa contará com “centenas de agentes da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, Companhia de Engenharia de Tráfego e seguranças particulares”. “Os profissionais têm apoio de viaturas, motocicletas, bases comunitárias, além de câmeras instaladas em pontos estratégicos da avenida”, completa a nota oficial.