Airbnb: Florianópolis destino mais procurado para Ano-Novo

Florianópolis será a cidade mais visitada por brasileiros que alugaram imóveis pelo aplicativo Airbnb para as festas de Ano-Novo. O dado é de um levantamento da empresa, baseado nas reservas feitas para os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. A empresa registrou pedidos de 150.000 hóspedes para o período em cidades do país, quase o dobro do ano passado.

Apesar do aumento, há mais gente reservando hospedagem pelo aplicativo fora do que dentro do país. O Brasil enviará ao exterior 165.000 hóspedes, e é o quinto país neste tipo de comparação.

Após a capital catarinense – que chega a receber quase quatro vezes o tamanho da população em turistas durante o verão – os outros destinos preferidos dos brasileiros para a virada do ano no Airbnb são Rio de Janeiro e Guarujá (SP). Dos 15 principais destinos, 11 são cidades litorâneas.

A cidade internacional preferida para o Réveillon é Orlando (6º), na Flórida, Estados Unidos. As outras no topo da lista são Punta del Este, no Uruguai (9º), Lisboa, em Portugal (14º) e Paris, na França (15º). Esta é a primeira pesquisa do tipo divulgada pela empresa.