Reforma ministerial dá a secretário do Rio liderança do PP na Câmara

A reforma ministerial enfim definida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva mexeu também com peça-chave na eleição municipal da capital fluminense em 2024. O secretário de Saúde do estado, Luiz Antônio de Souza, conhecido como Doutor Luizinho, deixará a pasta para assumir a liderança do PP na Câmara dos Deputados. Homem de confiança do presidente nacional da sigla, Ciro Nogueira, e deputado federal licenciado, Dr Luizinho reassumirá o mandato. Ele era apontado como um dos nomes do governador do estado, Cláudio Castro, para concorrer à Prefeitura do Rio nas próximas eleições.

O futuro líder ocupará o lugar de André Fufuca, (PP-AM) que foi escalado pelo presidente Lula para assumir o Ministério dos Esportes, no lugar de Ana Moser – um ministério com maior orçamento e atribuições do que o ocupado pela ex-atleta, para agradar o Centrão. Para o lugar de Luizinho será nomeada a atual subsecretária de Vigilânia e Atenção Primária de Saúde do estado, Cláudia Mello.