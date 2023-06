Quem é o novo juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba

O juiz federal Fábio Nunes de Martino assume a partir desta segunda-feira , 19, a 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela Operação Lava-Jato, com a saída da juíza substituta Gabriela Hardt. Aos 46 anos, ele era titular da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa (PR). Com ele, assume também o juiz Murilo Scremin Czezacki, de 31 anos, que será o substituto.

Natural do Rio de Janeiro, Martino graduou-se em Direito pela UNIRIO em 2000, quando já atuava como agente de segurança penitenciária (1997-2001). No ano seguinte, trabalhou como técnico judiciário na Corregedoria de Justiça do Rio e, de 2003 a 2006, foi delegado de Polícia Federal na Superintendência Regional do estado. A carreira de magistrado começou em 2006, quando Martino ingressou na 4ª Região como juiz federal substituto.

Já Czezacki, vinha atuando como juiz federal substituto da 2ª Vara Federal de Cascavel. Ele graduou-se em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), cidade onde nasceu, em 2013, e foi advogado privado e dativo nos anos de 2014 e 2015. Ainda em 2015, também atuou como analista processual da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Em 2017, ingressou na magistratura federal como juiz federal substituto.

A mudança acontece com a ida de Gabriela Hardt — conhecida como uma sucessora de Sergio Moro — para a 3ª Turma Recursal do Paraná (TRPR). A decisão de deixar o comando dos processos remanescentes da Lava-Jato foi da própria juíza. Ela já havia tentado, recentemente, remoção para uma Vara em Florianópolis (SC), mas esbarrou no critério de antiguidade e acabou perdendo a vaga para outro colega. Agora, com a saída da juíza federal Graziela Soares da 3ª TRPR, uma nova vaga foi aberta e ocupada por Hardt.

Até então, Gabriela Hardt atuava como substituta do juiz federal Eduardo Appio. Ele segue afastado e aguarda julgamento por supostamente ter feito ligação, passando-se por outra pessoa, ao advogado João Eduardo Malucelli, sócio de Moro e de sua mulher, Rosângela Moro, e filho do desembargador federal Marcelo Malucelli. Ao contrário de Hardt, Appio é crítico dos métodos do ex-juiz e atual senador.