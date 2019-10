Queda de avião em bairro residencial de Belo Horizonte deixa três mortos

Uma aeronave de pequeno porte que transportava quatro tripulantes caiu na manhã desta segunda-feira, 21, no bairro Caiçara, em Belo Horizonte (MG). O acidente ocorreu em um bairro residencial. De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros do estado, foram confirmadas três mortes e ao menos três pessoas ficaram feridas.

A queda aconteceu na esquina das ruas Minerva com Belmiro Braga. O local fica a sete quilômetros do Aeroporto de Pampulha, um aeroporto doméstico em Belo Horizonte. A aeronave caiu sobre pelo menos três veículos que estavam estacionados na rua e pegou fogo. Ocorreu ao menos duas explosões na região.

Em abril deste ano, uma outra aeronave de pequeno porte também caiu na rua Minerva e deixou um morto, o médico Francisco Gontijo, que teve o corpo incinerado. O avião havia decolado do Aeroporto Carlos Prates, próximo ao local do acidente. Uma casa da rua teve o portão danificado e o avião bateu em um porte e arrastou parte da fiação da via. A aeronave tinha capacidade para quatro passageiros.