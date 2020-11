Quatro sinais de alívio para o turismo nacional

- Porto Seguro (foto)

Desde o último dia 31 a cidade do litoral sul baiano voltou a receber voos fretados de visitantes, que estavam suspensos devido à Covid-19. De acordo com a prefeitura local, o município registra ocupação de 70% dos hotéis e pousadas. Essa é a taxa máxima permitida na atual fase do protocolo de biossegurança adotado na cidade para o retorno do movimento. A retomada das viagens a Porto Seguro foi comemorada como um dos indicadores de que a pior fase de prejuízos para a indústria nacional de turismo pode estar chegando ao fim.

- Réveillon

Mais aquecido do que se previa, o movimento de procura por viagens e hospedagens no fim de ano é outro fator que anima as pessoas do setor. De acordo com pesquisa da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa), 80% dos entrevistados que pretendem viajar no fim de dezembro vão preferir os destinos domésticos.

- Hotelaria

Depois de baterem recordes negativos no início da pandemia, com taxas entre 1% e 5%, os índices de ocupação nos estabelecimentos voltaram a crescer nos últimos meses. No segmento de hospedagens de luxo no Brasil, segundo levantamento recente da Brazilian Luxury Travel Association (BLTA), o número registrado em outubro foi de 52% de ocupação, índice semelhante ao do mesmo período de 2019.

- Operadoras

Quase 70% das agências de viagens voltaram às atividades nos últimos meses, de acordo com estimativas da Braztoa. A corrida agora é para tentar reduzir o prejuízo de 2020. A expectativa é que as perdas totais no segmento em 2020 possam chegar a 11,3 bilhões de reais, o que corresponde a 75% do faturamento de 2019.

Publicado em VEJA de 11 de novembro de 2020, edição nº 2712